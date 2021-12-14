Англия

Завершился матч чемпионата Англии.

В семнадцатом туре Английской Премьер-Лиги аутсайдер чемпионата Норвич принимал на своем поле Астон Виллу.

"Львы" продолжают свое движение вверх по турнирной таблице, набрав очередные три очка под руководством Стивена Джеррарда. В середине первого тайма Уоткинс ассистировал Ремзи, а под занавес поединка забил сам, тем самым поставив точку в этом матче.

Норвич — Астон Вилла 0:2

Голы: Ремзи, 34, Уоткинс, 81

Норвич: Крул — Уильямс, Гибсон, Кабак (Байрем, 45+1), Ааронс — Маклин, Соренсен, Гилмор — Кэнтуэлл (Ида, 61), Плахета (Дауэлл, 75), Пукки

Астон Вилла: Мартинес — Таргетт, Мингз, Конса, Кэш — Рэмзи, Дуглас Луис, Макгинн (Туанзебе, 88) — Янг (Ингз, 60), Буэндиа (Чуквуэмека, 81), Уоткинс

Предупреждения: Ааронс, Конса, Байрем, Уильямс