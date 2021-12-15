Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В рамках 17-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити разгромил на своем поле Лидс Юнайтед с нескромным счетом.

Хосеп Гвардиола устроил своему учителю Марсело Бьелсе негостеприимный прием на Этихаде — его команда отправила в ворота "павлинов" аж семь безответных мячей, тем самым сохранив свою лидирующую строчку как минимум по итогам этого тура АПЛ.

Обзор матча:

Манчестер Сити — Лидс Юнайтед 7:0

Голы: Фоден, 8, Грилиш, 13, де Брюйне, 32, 65, Марез, 49, Стоунз, 74, Аке, 77



Манчестер Сити: Эдерсон — Стоунз, Диаш (Аке, 65), Ляпорт — де Брюйне, Родри (Фернандиньо, 56), Зинченко — Силва (Гюндоган, 46) — Марез, Грилиш, Фоден.



Лидс Юнайтед: Мелье — Даллас, Эйлинг, Льоренте, Фирпо (Драме, 73) — Шаклтон (Клих, 39), Форшоу, Харрисон — Робертс — Рафинья, Джеймс (Гелхардт, 46).



Предупреждения: Диаш — Фирпо.