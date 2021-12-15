Англия

Испанский наставник установил очередной рекорд.

В рамках семнадцатого тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити в домашнем поединке нанес разгромное поражение Лидс (7:0), благодаря чему усилил свои позиции на вершине турнирной таблицы.

Манчестер Сити — Лидс Юнайтед 7:0 Видео голов и обзор матча

Данный поединок стал особенным для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, так как он в очередной раз сумел обновить один из рекордов национального первенства.

Манчестер Сити под руководством испанского наставника забил 500-й гол в чемпионате, когда уже на восьмой минуте поединка Филу Фодену удалось поразить ворота "павлинов", после чего в ворота гостей влетели еще шесть мячей.

Для достижения данной отметки Гвардиоле и его команде понадобилось всего 207 игр (2,42 гола за матч), что и позволило ей прийти к подобному результату раньше того же Ливерпуля под руководством Юргена Клоппа или Манчестер Юнайтед с сэром Алексом Фергюсоном во главе.

В рейтинге лучших бомбардиров при испанском наставнике лидирует Серхио Агуэро (82 гола), следом за которым расположились Рахим Стерлинг (76) и Габриэль Жезус (52).

В следующем туре Манчестер Сити сыграет в гостях у Ньюкасла.