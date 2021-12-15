Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют тульский Арсенал и лондонский Вест Хэм.

В рамках семнадцатого тура английской Премьер-лиги на Эмирейтс состоится лондонское дерби между Арсеналом и Вест Хэмом.

Микель Артета, после победы над Саутгемптоном (3:0), предпочел увидеть в стартовом составе аналогичный набор исполнителей.

Дэвид Мойес, на фоне ничьей против Бернли (0:0), решил выставить с первых минут на левом фланге атакующей тройки полузащитников Форнальса, а Андрей Ярмоленко остался на скамейке запасных.

Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Уайт, Габриэль, Тирни — Сака, Партей, Джака, Мартинелли — Эдегор — Ляказетт.

Запасные: Оконкво, Холдинг, Тавареш, Смит-Роу, , Мэйтленд-Найлз, Локонга, Эльнени, Пепе, Нкетиа.



Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку — Соучек, Райс — Боуэн, Лансини, Форнальс — Антонио.

Запасные: Ареола, Алисе, Эшби, Нобл, Крал, Ярмоленко, Бенрахма, Око-Флекс.



Матч Арсенал — Вест Хэм начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.