Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Арсенал — Вест Хэм 2:0
Голы: Мартинелли, 48, Смит-Роу, 87

Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Уайт, Габриэль, Тирни — Сака, Партей, Джака, Мартинелли (Нкетиа, 81) — Эдегор (Смит-Роу, 65) — Ляказетт (Тавареш, 89).

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку — Соучек, Райс — Боуэн, Лансини (Бенрахма, 77), Форнальс (Эшби, 83) — Антонио.

Предупреждения: Мартинелли, Рамсдейл — Цоуфал

На 66-й минуте был удален Владимир Цоуфал (Вест Хэм) (второе предупреждение).

На 68-й минуте Александр Ляказетт (Арсенал) не забил пенальти (вратарь).