Англия

Арсенал в дерби отвоевал у Вест Хэма четвертую строчку АПЛ

Коллектив Микеля Артеты в очередной раз выиграл дома и при этом вновь не пропустил в свои ворота.

Арсенал — Вест Хэм, Getty Images

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Арсенал — Вест Хэм 2:0

Голы: Мартинелли, 48, Смит-Роу, 87



Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Уайт, Габриэль, Тирни — Сака, Партей, Джака, Мартинелли (Нкетиа, 81) — Эдегор (Смит-Роу, 65) — Ляказетт (Тавареш, 89).



Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку — Соучек, Райс — Боуэн, Лансини (Бенрахма, 77), Форнальс (Эшби, 83) — Антонио.



Предупреждения: Мартинелли, Рамсдейл — Цоуфал



На 66-й минуте был удален Владимир Цоуфал (Вест Хэм) (второе предупреждение).



На 68-й минуте Александр Ляказетт (Арсенал) не забил пенальти (вратарь).