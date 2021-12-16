Англия

Наставник Челси рассказал о подготовке команды к матчу против Эвертона.

Накануне поединка 17-го тура английской Премьер-лиги против Эвертона, главный тренер лондонского Челси Томас Тухель рассказал о кадровой ситуации внутри его коллектива.

Челси — Эвертон. Накануне

"У нас периодически возникают проблемы с травмированными футболистами в центральной линии, но это совершенно не означает, что мы намерены отзывать Конора Галлахера из аренды в Кристал Пэлас уже в январе. Я много раз говорил, что впечатлен его прогрессом, но ситуации вокруг его контракта это не меняет. На своем текущем месте он играет постоянно, поэтому ничто не мешает мне знакомиться с ним на дистанции.

Как мне кажется, такой вариант будет идеальным для него, а уже летом мы вновь сядем за стол, и обсудим все возможные варианты. Менять условия контракта по ходу его выполнения — это нонсенс, поэтому я не собираюсь изменять решение, которое было принято нами еще в июле. Мы сделали то, что должны были сделать на тот момент, и, что самое главное, это сыграло на руку самому Конору.

Проблемы в центре поля у Челси от этого сами не решатся, но за счет карьеры Галлахера мы их решать не будем. Что касается Нголо Канте, то в матче против Эвертона он будет находиться на скамейке запасных, а Маттео Ковачич приступит к работе только в пятницу — его возвращение после травмы задержал COVID-19.

Сейчас в Лондоне много говорят про Обамеянга. Я поговорю с ним, как только представится возможность, но намерено беспокоить не хочу. Он был очень важным футболистом для меня в Боруссии Дортмунд, поэтому отношения у нас сложились достаточно хорошие. Об этом футболисте я могу сказать только лучшее как об игроке, так и о человеке.

Мне жаль, что у него сейчас есть проблемы, так как скамейка — не то место, где он должен быть с его спортивными качествами. У него очень боевой характер, поэтому я не сомневаюсь, что он вернется только сильнее. Однако, я не лезу в дела его клуба. Хочу лишь выразить свое уважение этому игроку, а как там у них, в Арсенале, все происходит — меня не касается", — заключил немецкий специалист.

Напомним, что матч Челси — Эвертон состоится 16 декабря, начало в 21:45 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.