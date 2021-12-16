Англия

Похоже, МЮ предпочтет другого голкипера.

В рамках 17 тура английской Премьер-лиги Лидс на выезде с разгромным счетом уступил Манчестер Сити (0:7).

На этом поединке присутствовал скаут Манчестер Юнайтед, основной задачей которого было просмотреть вратаря гостей Тони Коттон.

Пока неизвестно, будут ли отказываться от вратаря по просмотру одного матча, где он пропустил семь голов и совершил восемь сейвов. До этого его считали лучшим молодым стражем ворот мира.

В текущем сезоне на счету Мелье пять "сухих" матчей из 20 сыгранных во всех турнирах за Лидс. Также он является основным вратарем молодежной сборной Франции.

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