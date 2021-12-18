Англия

Football.ua представляет анонс матча 18-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В одном из немногочисленных матчей 18-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Лидсом и Арсеналом, которое пройдет на стадионе Элланд Роуд.

Лидс Юнайтед — Арсенал

Суббота, 18 декабря, 19:30. Элланж Роуд, Лидс. Главный арбитр — Андре Марринер. Прямая трансляция на Setanta Sports.

Главный тренер Лидс Юнайтед Марсело Бьелса на данном этапе розыгрыша АПЛ находится далеко не в лучшем расположении духа. Причин для радости у аргентинского специалиста, откровенно говоря, немного. Сверхинтенсивный и динамичный футбол Бьелсы — то, за что мы полюбили прошлогодний Лидс, но в какой-то момент многие ключевые игроки "павлинов" не выдержали такие нагрузки в физическом плане и начали пополнять лазарет один за одним.

Казалось, что Лидс воспользуется ситуацией с массовыми переносами поединков АПЛ из-за Covid-19, но, похоже, встреча с Арсеналом станет одной из немногих в этом туре чемпионата Англии, которую мы все-таки сможем лицезреть по составленному заранее календарю. Большие надежды у хозяев будут на бразильского вингера Рафинью, на которого ляжет весь атакующий потенциал Лидса в предстоящей встрече.

Однако, оглядываясь на последний матч Лидса против Манчестер Сити, где Бьелса также должен был собирать состав по крупицам и проводить внеплановые эксперименты в противостоянии против собственного ученика, не хочется увидеть очередное избиение младенцев и семь безответных пропущенных мячей командой Бьеосы. Да, нынешний Арсенал — это, конечно, не Сити, но последние игры против Саутгемптона и Вест Хэма заслуживают только похвальных откликов в адрес лондонской команды.

Несомненно, Марсело Бьелса — тактический гений и способен что-то придумать и интересное, и эффективное даже в таком кадровом положении, но молодежь Арсенала набрала ход, выбросив ранее Вест Хэм из топ-4. Вдобавок, не забываем, что в конце октября "канониры" уверенно выбили Лидс из Кубка английской лиги, играя более ротационным и экспериментальным набором футболистов. Сейчас же должны появляться на поле все нынешние лидеры Арсенала (кроме экс-капитана Обаменга), наигранные в связках между собой, поэтому разгром обескровленного Лидса более чем вероятен, если, конечно, сам матч по ходу дня все-таки не решат перенести, как и большинство остальных.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Микеля Артеты. Так, на победу Арсенала предлагается коэффициент 1,95, тогда как потенциальный успех Лидса оценивается показателем 3,95. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,85.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Кох, Стрюйк, Родриго Морено, Филлипс, Бэмфорд, Шаклтон, Купер, Фирпо — Обамеянг, Колишинац

Под вопросом: Джейис — Мартинелли, Лено

Результаты последних очных встреч АПЛ

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