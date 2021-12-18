Англия

Очередной поединок 18-го тура АПЛ не состоится по расписанию.

Астон Вилла на своем своем официальном сайте объявила о том, что ее поединок против Бернли в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги не состоится в запланированные сроки (17:00, 18 декабря).

Как сказано в заявлении бирмингемцев, сегодня утром, 18 декабря, клуб получил результаты тестов на коронавирус, некоторые из которых оказались положительными.

Количество зараженных клуб не уточняет, но, тем не менее, поединок Астон Виллы против Бернли официально перенесен, как и большинство других матчей 18-го тура АПЛ.

Интересно также то, что буквально за два часа до объявления Астон Виллы о переносе матча полузащитник "львов" Эмилиано Буэндия анонсировал встречу против "бордовых" мотивационным постом. Результаты же тестов, отметим еще раз, Астон Вилла получила утром.

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