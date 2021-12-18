Англия

Футболист заявил о своем уважении к бывшему тренеру.

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к экс-тренеру "красных дьяволов" сэру Алексу Фергюсону.

"Это сложно, понимаете. Представьте, что вам 18 лет, вы приехали из Спортинга и играете со звездами: Гиггзом, Скоулзом, Кином, Солскьяером. Я немного нервничал, но сэр мне очень помог общением.

Иногда он звал меня к себе в офис с переводчиком, но это неважно. Важно рассказывать мне вещи, которые помогут мне вырасти как человеку, как игроку, и с первого дня все, что он мне сказал, было сделано. Так что я это очень ценю. Я всегда говорю, что он для меня как отец в футболе", — сказал португалец.

Напомним, Роналду и Алекс Фергюсон вместе работали в Манчестер Юнайтед с 2003 по 2009 год.

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