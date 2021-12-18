Англия

Футболист может вернуться в Англию.

Серхио Агуэро, который недавно объявил о завершении карьеры, может вернуться в Манчестер Сити.

Клуб предложил аргентинцу должность посла "горожан". Серхио пока не дал ответа руководству своего экс-клуба.

Также сообщается, что некоторые телевизионные каналы предложили Агуэро поработать экспертом. Названия каналов пока не афишируется.

Напомним, Агуэро был вынужден объявить о завершении карьеры из-за проблем с сердцем, которые испытал в поединке Ла Лиги.

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