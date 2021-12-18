Футболист может вернуться в Англию.
Серхио Агуэро, Getty Images
18 декабря 2021, 22:23
Серхио Агуэро, который недавно объявил о завершении карьеры, может вернуться в Манчестер Сити.
Клуб предложил аргентинцу должность посла "горожан". Серхио пока не дал ответа руководству своего экс-клуба.
Также сообщается, что некоторые телевизионные каналы предложили Агуэро поработать экспертом. Названия каналов пока не афишируется.
Напомним, Агуэро был вынужден объявить о завершении карьеры из-за проблем с сердцем, которые испытал в поединке Ла Лиги.
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