Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонский Тоттенхэм и Ливерпуль.

В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги вернувшийся из карантина лондонский Тоттенхэм будет принимать Ливерпуль.

Антонио Конте, по сравнению с победной игрой против Норвича (3:0), решил выпустить в стартовом составе Эмерсона и Сессеньона по флангам обороны, а Уинкс и Ндомбеле сыграют в центре поля. Алли вместе с Соном расположатся под Кейном.

Юрген Клопп, после победы над Ньюкаслом (3:1), предпочел увидеть с первых минут новую центральную линию из Мортона, Кейта и Милнера.

Тоттенхэм: Льорис — Санчес, Дайер, Дэвис — Эмерсон, Ндомбеле, Уинкс, Сессеньон — Алли, Сон — Кейн.

Запасные: Остин, Доэрти, Регилон, Родон, Танганга, Ло Чельсо, Скипп, Бергвейн, Моура.



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Конате, Робертсон — Мортон, Кейта, Милнер — Салах, Жота, Мане.

Запасные: Келлехер, Гомес, Цимикас, Вильямс, Куанса, Окслейд-Чемберлен, Гордон, Фирмино, Минамино.



Матч Тоттенхэм — Ливерпуль начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.