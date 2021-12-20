Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка АПЛ.

Ливерпуль в тяжелом гостевом поединке 18-го тура английской Премьер-лиги против лондонского Тоттенхэма так и не сумел справиться с сопротивлением команды Антонио Конте, которая в течение двух последних недель находилась на карантине из-за вспышки COVID-19.

Обзор матча:

Тоттенхэм — Ливерпуль 2:2

Голы: Кейн, 13, Сон, 74 — Жота, 35, Робертсон, 70

Тоттенхэм: Льорис — Санчес, Дайер, Дэвис — Эмерсон, Ндомбеле (Скипп, 63), Уинкс, Сессеньон (Регилон, 87) — Алли (Моура, 80), Сон — Кейн.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Конате, Робертсон — Мортон (Фирмино, 60), Кейта, Милнер — Салах, Жота, Мане (Цимикас, 81).

Предупреждения: Кейн, Эмерсон, Уинкс, Дэвис — Мортон, Кейта, Конате, Цимикас

На 78-й минуте был удален Эндрю Робертсон (Ливерпуль) (грубое нарушение).