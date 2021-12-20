Англия

Сыграны не все поединки, однако это не мешает подвести промежуточные итоги.

Многострадальный 18-й тур английской Премьер-лиги, в котором сразу шесть из десяти запланированных матчей были отложены на неизвестный срок, может стать прецедентом для полного локдауна в футболе Великобритании вплоть до середины января 2022 года.

Однако, пока руководящие футбольные органы не приняли подобное решение, мы с вами можем вспомнить ключевые поединке из четырех матчей, которые таки удалось провести за минувшие выходные в этом чемпионате.

Наиболее результативным среди них оказалась игра Лидса против Арсенала (1:4), в то время как Вулверхэмптон и Челси не порадовали нас забитыми мячами (0:0).