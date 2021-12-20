Англия

Функционер точно покинет свой пост в ближайшее время.

Генеральный директор Манчестер Юнайтед Эд Вудворт в ближайшие дни покинет свою должность.

Руководство "красных дьяволов" уже определилось с заменой специалисту. Новым гендиром станет управляющий директор холдинга Манчестер Юнайтед Ричард Арнолд.

К слову известно, что Вудворд останется работать в Манчестер Юнайтед. Он будет занимать должность консультанта клуба.

Напомним, Вудворд занимал свою должность с 2012 года. Он вышел с заявлением о том, что покинет МЮ после того, как клуб объявил о выходе из Суперлиге.