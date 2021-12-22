Стали известны стартовые составы команд для поединка четвертьфинального поединка Кубка Английской лиги, в котором сыграют лондонский Тоттенхэм и лондонский Вест Хэм.
Андрей Ярмоленко, Getty Images
22 декабря 2021, 21:03
В рамках четвертьфинала Кубка Английской лиги состоится лондонское дерби, соперниками по которому станут Тоттенхэм и Вест Хэм.
Антонио Конте, после ничьей против Ливерпуля (2:2), выставил с первых минут Доэрти и Регилона на флангах полузащиты, в то время как Скипп и Хойбьерг дополнили центр поля, а Лукас Моура и Бергвейн расположились по обе стороны от Кейна в атаке.
Дэвид Мойес, на фоне поражения от Арсенала (0:2), не предоставил места Андрею Ярмоленко в стартовом составе, но при этом провел внушительную ротацию с использование Джонсона и Эшби в обороне, в то время как Влашич и Боуэн появились в линии атаки. Ворота "железных" будет защищать Ареола.
Тоттенхэм: Льорис — Санчес, Дайер, Дэвис — Доэрти, Скипп, Хойбьерг, Регилон — Моура, Кейн, Бергвейн.
Запасные: Голлини, Эмерсон, Родон, Танганга, Уинкс, Ло Чельсо, Ндомбеле, Алли, Сон.
Запасные: Рандольф, Баптист, Алисе, Фредерикс, Крал, Нобл, Форнальс, Бенрахма, Ярмоленко.
Вест Хэм: Ареола — Эшби, Джонсон, Диоп, Доусон, Масуаку — Соучек, Райс — Влашич, Боуэн, Лансини.
Матч Тоттенхэм — Вест Хэм начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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