Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка четвертьфинального поединка Кубка Английской лиги, в котором сыграют лондонский Тоттенхэм и лондонский Вест Хэм.

В рамках четвертьфинала Кубка Английской лиги состоится лондонское дерби, соперниками по которому станут Тоттенхэм и Вест Хэм.

Антонио Конте, после ничьей против Ливерпуля (2:2), выставил с первых минут Доэрти и Регилона на флангах полузащиты, в то время как Скипп и Хойбьерг дополнили центр поля, а Лукас Моура и Бергвейн расположились по обе стороны от Кейна в атаке.

Дэвид Мойес, на фоне поражения от Арсенала (0:2), не предоставил места Андрею Ярмоленко в стартовом составе, но при этом провел внушительную ротацию с использование Джонсона и Эшби в обороне, в то время как Влашич и Боуэн появились в линии атаки. Ворота "железных" будет защищать Ареола.

Тоттенхэм: Льорис — Санчес, Дайер, Дэвис — Доэрти, Скипп, Хойбьерг, Регилон — Моура, Кейн, Бергвейн.

Запасные: Голлини, Эмерсон, Родон, Танганга, Уинкс, Ло Чельсо, Ндомбеле, Алли, Сон.



Вест Хэм: Ареола — Эшби, Джонсон, Диоп, Доусон, Масуаку — Соучек, Райс — Влашич, Боуэн, Лансини.