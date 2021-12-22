Англия

Во втором тайме соперник "помог" команде Томаса Тухеля пробиться в полуфинал турнира.

Завершился очередной полуфинальный поединок Кубка английской лиги, в котором Брентфорд принимал на своем поле Челси.

Командам длительный промежуток времени не удавалось открыть счет в матче, а самое интересное началось в заключительном отрезке встречи, ведь, по всей видимости, именно на второй тайм сделал ставку главный тренер "синих" Томас Тухель.

На 80-й минуте Понтус Янссон срезал мяч в собственный ворота после прострела с фланга, а на 85-й минуте в ворота Брентфорда еще и назначили пенальти, который успешно реализовал Жоржиньо.

Таким образом, Челси вышел в полуфинал Кубка английской лиги вместе с Арсеналом, Тоттенхэмом и победителем пары Ливерпуль — Лестер, который определится позже.

Брентфорд – Челси 0:2

Голы: Янссон 80 (авт.), Жоржиньо 85 (пен.)

Брентфорд: Фернандес – Соренсен, Янссон, Пиннок – Канос, Йенсен (Форсс 81), Янельт (Нергор 66), Баптист (Оньека 74), Генри (Годдос 73) – Висса (Тоуни 65), Мбемо

Челси: Аррисабалага – Сарр, Чалоба, Аспиликуэта – Алонсо, Сауль, Ковачич (жоржиньо 46), Симонс (Джеймс 65) – Баркли (Канте 76), Сунсап-Белл (Пулишич 46), Вейл (Маунт 65)

Предупреждения: Янельт, Канос – Вейл, Сауль