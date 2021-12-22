Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, подводят итог четвертьфинального матча Кубка английской Лиги.

В среду, 22 декабря, Ливерпуль на Энфилде принимал Лестер Сити в рамках четвертьфинала Кубка английской Лиги.

Уже на старте встречи "красные" попытались открыть счет – Минамино несколько раз обострял ситуацию у ворот Шмайхеля, но довести дело до гола все же не удалось.

Зато гости забили уже на 9-й минуте. Все началось с потери мяча "красными" в центре поля, затем Мэдиссон увидел свободного Варди на правом фланге, отпасовал ему, и Джейми осталось лишь отправить его в сетку, что он и сделал – 0:1.

Спустя четыре минуты Варди оформил дубль, и вновь помогли "красные", потеряв мяч в простой ситуации. Дака прорвался по левому флангу, отпасовал в центр на Варди, который пробил точно в правый нижний угол – 0:2.

После такого двойного потрясения Ливерпуль немного собрался и все же отыграл один мяч. В борьбе в штрафной Лестера Фирмино в падении отдал назад на Окслейд-Чемберлена, и Алекс пробил точно по центру ворот – 1:2.

Впрочем, забитый мяч ничуть не прибавил Ливерпулю уверенности в своих действиях на поле – игроки продолжали ошибаться в простейших ситуациях, а в атаке им никак не удавалось переиграть защитников.

А затем неожиданно Лестер забил еще – Мэддисон получил мяч на левом фланге и решился на удар с дальней дистанции. Келлехер, видимо, был к такому не готов и слишком поздно отреагировал и мяч залетел в ворота прямо под перекладиной – 1:3.

Через несколько минут "лисы" могли забить еще, а Варди был близок к тому, чтобы оформить хет-трик – грубо ошибся Гомес на приеме мяча, позволив Варди рвануть к воротам. Джеймс пробил, но попал в штангу, что и спасло Ливерпуль от еще одного пропущенного мяча.

Перед самым перерывом Роджерс был вынужден сделать замену – Рикарду Перрейра получил травму и покинул поле, а его место занял Марк Олбрайтон. Первый тайм так и завершился в пользу Лестера.

На вторую половину встречи Клопп решил внести изменения в состав и сразу же выпустил трех свежих игроков – Жоту, Конате и Милнера, которые моментально включились и начали обострять у ворот соперника.

Вначале Лестер еще справлялся с натиском и даже атаковал в ответ. Шанс упрочить преимущество был у Дьюсбери-Холла на 52-й минуте, но Келлехер парировал. А затем "красные" перехватили инициативу и настойчиво пытались забить.

Удалось им это лишь на 68-й минуте – Фирмино, находясь в окружении соперников, удержал мяч и отпасовал на Минамино, тот нашел Жоту и перевел на него. Диогу нанес точный удар слева в дальний угол – 2:3.

Спустя пару минут "красные" разыграли шикарную комбинацию в центре и едва не сравняли счет, но все же мяч оказался в руках у Шмайхеля. А затем Цимикас трижды пробил по воротам после подачи Милнера с углового, но каждый раз его удары блокировали защитники.

Страсти на поле накалялись и Тилеманс напал на Милнера из-за того, что тот продолжил идти вперед, когда на газоне лежал Олбрайтон. Арбитр успокоил футболистов и драки удалось избежать.

Когда до конца основного времени оставалось 10 минут, "красные" еще больше активизировались у штрафной соперника, создав несколько опаснейших моментов. Лестер отбивался и намеренно тянул время, чтобы удержать победный счет.

Арбитр компенсировал шесть минут, и время уже подходило к концу, когда Минамино принял мяч в штрафной и поразил ворота Шмайхеля – 3:3. В итоге, победителя матч должна была определить серия пенальти.

Первым вышел Тилеманс, который уверенно реализовал 11-метровый, но следом забил и Милнер. После этого у Лестера точно пробили Мэддисон и Олбрайтон, а у Ливерпуля – Фирмино и Окслейд-Чемберлен.

К "точке" подошел Люк Томас, и он не сумел переиграть Келлехера. У Ливерпуля появился шанс, и Кейта не подвел, выведя свою команду вперед. Точный удар Ихеаначо сравнял счет, и реализовать пенальти вышел Минамино.

Он мог все решить своим ударом, но попал в перекладину, и серия пенальти продолжилась дальше. От Лестера вышел Бертранд, однако не сумел переиграть Келлехера, а затем Жота забил и принес Ливерпулю победу.

Таким образом, Ливерпуль в невероятном матче сумел совершить камбэк, затем выиграть в серии пенальти и выйти в полуфинал Кубка английской Лиги.

Ливерпуль – Лестер – 3:3 (5:4 по пен.)

Голы: Окслейд-Чемберлен, 19, Жота, 68, Минамино, 90+5 – Варди, 9, 13, Мэддисон, 33.

Ливерпуль: Келлехер – Брэдли (Жота, 46), Гомес, Куметио (Конате, 46), Цимикас (Бэк, 80) – Мортон (Милнер, 46), Окслейд-Чемберлен, Хендерсон (Кейта, 59) – Минамино, Фирмино, Уильямс.

Лестер: Шмайхель – Перрейра (Олбрайтон, 42), Сеюнджю (Вестергор, 60), Сумаре, Томас – Тилеманс, Ндиди – Мэддисон, Дьюсбери-Холл (Бертранд, 60), Дака (Ихеаначо, 55) – Варди.

Предупреждения: Мортон (10) – Мэддисон (74), Томас (89).

Реализованные пенальти: Милнер, Фирмино, Окслейд-Чемберлен, Кейта, Жота – Тилеманс, Мэддисон, Олбрайтон, Ихеаначо.

Не реализовали пенальти: Минамино – Томас, Бертранд.