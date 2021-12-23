Англия

Арсенал, Ливерпуль, Челси и Тоттенхэм узнали своих будущих соперников.

Все поединки 1/4 финала Кубка английской лиги подошли к своему завершению, по итогам которых мы узнали четыре команды, которые выйдут на финишную прямую в борьбе за завоевание трофея.

Полуфиналистами турнира стали три лондонские команды в лице Арсенала, Челси и Тоттенхэма, а последним присоединился к ним Ливерпуль благодаря непростой победе над Лестером в послематчевой серии пенальти.

Таким образом, в полуфинале Кубка английской лиги Арсенал встретится с Ливерпулем, а Челси сыграет с Тоттенхэмом. Первые полуфинальные поединки пройдут 4-5 января 2022 года.

Проведения финала Кубка английской лиги запланировано на 27 февраля 2022 года.

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