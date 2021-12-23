Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Английской лиги.

Тоттенхэм в рамках лондонского дерби, на этот раз проходившего в четвертьфинале Кубка Английской лиги, против Вест Хэма сумел одержать победу в ходе голевой перестрелки с оппонентами в первом тайме, в котором сразу три забитых мяча пришлись всего на пять игровых минут. Выход Андрея Ярмоленко на замену под конец матча не сумел спасти ситуацию для "шпор".

Обзор матча:

Тоттенхэм — Вест Хэм 2:1

Голы: Бергвейн, 29, Моура, 34 — Боуэн, 32

Тоттенхэм: Льорис — Санчес, Дайер, Дэвис — Доэрти (Танганга, 83), Скипп (Алли, 76), Хойбьерг, Регилон (Эмерсон, 83) — Моура (Уинкс, 61), Кейн, Бергвейн (Сон, 60).

Вест Хэм: Ареола — Эшби (Ярмоленко, 80), Джонсон, Диоп, Доусон, Масуаку — Соучек, Райс — Влашич (Бенрахма, 67), Боуэн, Лансини (Форнальс, 68).

Предупреждение: Боуэн.