Англия

Украинский нападающий появился на поле в заключительном отрезке поединка, однако отметиться результативным действием не сумел.

Кубковый матч четвертьфинальной стадии, да еще и со статусом дерби в пределах одного города, — это история определенно стоящая внимания поздним вечером посреди футбольной недели. Это в большинстве стране Европы уже идет подготовка к празднованию Рождества, а в Англии что до, что во время, что после этого большого праздника, будут думать исключительно о футболе. Формально, противостояниями в рамках Кубка Английской лиги завершался целый цикл выступлений команд в первой половине сезона, а уже после нас ожидает Boxing day со всеми вытекающими.

Говорят, что после выхода из продолжительного карантина игроков не рекомендуется перегружать в физическом плане, однако календарь явно не помогает в этом плане коллективу Антонио Конте, который вынужден был на выходных отыграть центральный матч 18-го тура, или что там от него осталось из-за пандемии, английской Премьер-лиги против Ливерпуля (2:2), и в отчетный день сыграть против соседей по городу в лице Вест Хэма. Между командами из северной и южной частей столицы Великобритании нет прямого конфликта, но региональные интересы всегда подогревали противостояния между данными коллективами.

В относительно неспешном темпе команды начинали поединок, а уровень борьбы на футбольном поле навряд ли напоминал привычный для дерби. Наставники провели ротацию в своих стартовых составах на фоне недавних матчей чемпионата, поэтому футболисты сыгрывались между собой в новых комбинациях. Первыми в таких условиях справились с нормализацией игры хозяева поля. У Тоттенхэма был классный момент на 12-й минуте, когда пас на ход на левый фланг штрафной из центрального круга от Моуры для Кейна завершился неудачной попыткой Харри переиграть Ареола ударом в дальний угол.

Темп розыгрыша мяча с обеих сторон не позволял игре раскрываться на полную, поэтому лишь спустя время Вест Хэму удалось перевести игру на чужую половину в собственных атаках, однако подходы гостей ничем примечательным не запомнились. К тому же, на исходе первого получаса игрового времени они пропустили. Доэрти придумал интересную комбинацию с собственным забеганием из глубины правого фланга атаки, попутной стенкой с Бергвейном, которая еще и увенчалась в итоге передачей на пустые для Стивена.

"Молотобойцы" сразу после этого выстрелили сразу тремя опасными моментами, когда Льорис, словно Супермен, летал вдоль линии своих ворот, отражая удары Соучека, после чего Доусон еще и умудрился с нескольких метров до пустой рамки запустить мяч над ворота, но в итоге "шпоры" все равно пропустили. Неудачный пас из своей штрафной от Дайера завершился удачным для Боуэна отскоком мяча к "точке" от заблокированного дальнего удара с правого фланга в исполнении Влашича, что позволило гостям быстро вернуть равенство по счету на табло.

Вест Хэм толком не успел отпраздновать успех, как вновь Бергвейн обострил внутри чужой штрафной своим дриблингом на правом фланге, после чего прострелил под удар для Моуры в зону перед вратарской. На отрезке длительностью всего пять минут команды не только умудрились вместить голевую перестрелку, но и фактически оформили конечный счет в матче. Тоттенхэму пришлось искусственно сбросить темп игры до перерыва, а уже во втором тайме Конте указал своим фланговым защитникам играть с акцентом на оборону, освежив при этом потенциал контратак. Последним компонентом "шпоры" пользовались без особого энтузиазма, хотя высокие позиции в контроле со стороны соперников позволяли найти пространство на чужой половине.

"Молотобойцам" было необходимо отыгрываться во второй половине игры, но команда Мойеса сподобилась на обострения в атаке только тогда, когда на поле наконец-то появился Андрей Ярмоленко. Фактически первым своим действием украинец вывел на ударную позицию на правом фланге штрафной Бенрахма, который затем пробил мимо дальней девятки, а в компенсированное время откровенно плохой удар Андрея из похожей ситуации сопровождал сильный рикошет от защитника, после чего мяч опустился на перекладину у дальней девятки чужих ворот. Как можно было догадаться, реализации этих моментов не последовало, поэтому гости так и не отыгрались.

Таким образом, в полуфинале Кубка Английской лиги от данной пары лондонских команд сыграет Тоттенхэм, а для Вест Хэма на один турнир в сезоне стало меньше.— Вест Хэм 2:1Бергвейн, 29, Моура, 34 — Боуэн, 32Льорис — Санчес, Дайер, Дэвис — Доэрти (Танганга, 83), Скипп (Алли, 76), Хойбьерг, Регилон (Эмерсон, 83) — Моура (Уинкс, 61), Кейн, Бергвейн (Сон, 60).Ареола — Эшби (Ярмоленко, 80), Джонсон, Диоп, Доусон, Масуаку — Соучек, Райс — Влашич (Бенрахма, 67), Боуэн, Лансини (Форнальс, 68).Предупреждение: Боуэн.