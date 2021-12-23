Англия

Руководство и наставник "сорок" недовольны рядом решений арбитров.

На предматчевой пресс-конференции накануне поединка с Манчестер Юнайтед, главный тренер Ньюкасла заявил о том, что "сороки" требуют от АПЛ объяснений касаемо некоторых спорных решений в матчах с участием его команды.

Специалист считает, что их коллектив недосчитался нескольких очков по причинен неверных решений, в частности после использования системы ВАР.

"Мы просим внести ясность в те решения, которые принимаются на основе просмотра ВАР. Мы намерены помочь улучшить работу видеоассистенов, ведь некоторые решения напрямую повлияли на результаты наших поединков.

Я чувствую определенное чувство несправедливости. К тому же, у меня появляется недоверие к этой системе.

Мы не можем повлиять на решение арбитров или работу системы ВАР, но мы хотим объяснений касаемо некоторых эпизодов с участием нашей команды. Мы направили официальный запрос в АПЛ и ждем ответ", — приводи слова Хау The Athletic.

Напомним, поединок между Ньюкаслом и Манчестер Юнайтед состоится в понедельник, 27 декабря в 20:00 по киевскому времени.