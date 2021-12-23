Англия

Испанец практически наверняка присоединится к каталонскому клубу.

В последнее время в различных СМИ муссируются слухи относительно перехода хавбека Манчестер Сити Феррана Торреса в стан каталонской Барселоны.

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола подтвердил информацию о том, что трансфер можно считать состоявшимся.

"Действительно, Ферран близок к переходу в Барселону. Он испанец, Барселона хочет его видеть в своем составе, а он хочет покинуть клуб.. Я дал согласие на его просьбу об уходе.

Его агент сделал все для этого перехода. Я хочу, чтобы игрок был счастлив", — приводит слова специалиста Фабрицио Романо.

Барселона заплатит за испанца 55 миллионов евро плюс 10 миллионов евро будет прописано в качестве бонусов.

Ферран подпишет пятилетний контракт с "сине-гранатовыми". Он пройдет медобследование 23 декабря для Барселоны.

Также известно, что на данном трансфере лично настоял главный тренер Барселоны Хави. Торрес являлся приоритетом для него.