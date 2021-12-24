Англия

Экс-форвард МЮ может вернуться в Премьер-Лигу.

Экс-нападающий Уотфорда, Манчестер Юнайтед и Шанхай Шенхуа заинтересовал Ньюкасл.

По информации Sky Sports, руководство Аль-Шабаба, за который в настоящее время выступает нигерийский форвард, в неофициальной форме поинтересовалось у Игало мнением о таком продолжении его карьеры.

Сам футболист не стал отметать подобный вариант, заявив, что серьезно задумается, если такое предложение действительно поступит.

За время выступлений в АПЛ Игало 40 раз отличился в воротах соперников в ста матчах за Уотфорд, а также забил пять голов в 23-х поединках в составе Манчестер Юнайтед.

Transfermarkt оценивает Игало в 3.5 млн евро.

Футболист является одним из лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии, забив 9 мячей в 13 поединках за свою команду.