Англия

Наставник Манчестер Юнайтед делает акцент на специалистах широкого профиля.

Английский Манчестер Юнайтед с момента прихода на пост главного тренера Ральфа Рангника начал процесс трансформации не только в игровом плане, но и в механизмах взаимодействия футболистов в процессе тренировок и повседневной жизни.

Поскольку темп подготовки команда взяла достаточно интенсивный, то немецкий специалист сразу принял решение о необходимости привлечь клубного психолога для поддержания ментального здоровья его коллектива.

Саша Ленсе — человек, который не является незнакомцем для Рангника еще со времен работы того в РБ Лейпциг, и который теперь будет продолжать с ним сотрудничество в Англии.

"Я знаю из Германии, что есть немало клубов, которые не работают со спортивным психологом. В этом тоже есть какая-то логика, поэтому я не удивлен, что в АПЛ такая практика недостаточно распространена.

В каждом клубе есть разные специалисты по вратарям, по физическим характеристикам, по разным участкам поля — защите, полузащите, нападению. Команда экспертов в некоторых командах, вероятно, больше, чем количество игроков в команде.

Если вы считаете, что мозг, голова, образ мыслей игроков, сотрудников или тренеров являются наиболее важными деталями при подготовке, то для меня логично увидеть в вашем штате сотрудников самого лучшего эксперта в этой области.

Это все, что нужно, чтобы помочь игрокам думать правильными вещами и не думать неправильными. Чтобы развивать игроков, мозг должен помогать телу работать на максимально возможном уровне.

Это часть мозаики, головоломки, общего шаблона — называйте, как угодно. Это важно для любого топ-клуба, а Манчестер Юнайтед — один из крупнейших клубов в мире. Именно поэтому в нем должны быть самые специалисты, и у них в доступе должны быть, по крайней мере, все эти маленькие кусочки.

Не должно быть так, чтобы в определенных отделах у нас никого не было. Я твердо верю, что в каждом клубе в будущем должен быть кто-то на этом посту.

Игроки на этом уровне вынуждены работать и работать на максимуме возможных своих способностей. Иногда им может понадобиться помощь, и им может понадобиться с кем поговорить.

Это не всегда должен быть только менеджер или главный тренер. Для игроков важно знать, что есть нейтральный человек, эксперт, к которому они могут обратиться в ситуациях, когда им может понадобиться помощь, или даже к кому-то, чтобы просто выслушать их.

В Германии у нас был случай Роберта Энке, который покончил жизнь самоубийством, когда он еще был голкипером сборной Германии. Если вы посмотрите на этот аспект игры, важно, чтобы кто-то был в вашем штате.

Саша наблюдает за каждой тренировкой, он участвует в каждой встрече, он —часть команды, и он регулярно общается с игроками. Конечно, это не обязательно, мы не заставляем игроков говорить с Сашей, но они знают, что он где-то рядом.

Он умный и порядочный парень, и он лучший в своей работе, я знаю это, потому что мы работали вместе в Лейпциге в течение трех лет. Игроки узнают об этом очень скоро, если еще не сделали этого.

Отметим, что Манчестер Юнайтед сейчас ведет подготовку к гостевому матчу 19-го тура английской Премьер-лиги против Ньюкасла.