Англия

Наставник "красных" в очередной раз поздравил болельщиков по всему миру с наступившим праздником.

Как всегда, я хочу пожелать болельщикам Ливерпуля во всем мире счастливого и мирного Рождества — и я надеюсь, что где бы в мире вы ни читали эти слова, вы и ваши близкие будете в безопасности и здоровы.

Год назад, когда я писал это письмо, я говорил о влиянии пандемии на нашу жизнь как профессионалов, так и людей. Двенадцать месяцев спустя она все еще продолжает оказывать огромное влияние на всех нас, но мы также должны признать, что в 2021 году было предпринято множество позитивных шагов в направлении того, что, как мы надеемся, станет более светлым будущим для всех.

Опять же, прошедший год преподал нам величайший урок о вещах, которые имеют наибольшее значение в жизни, и о том, как важно быть благодарным за них.

Сегодня, в день, когда я пишу это письмо, мы снова охвачены очередной волной пандемии, и никто не может предсказать, что произойдет в ближайшие недели, месяцы или даже дни, но для меня ясно одно — мы сильнее, если столкнемся с этим вместе.

Я много раз выражал свое уважение, восхищение и благодарность передовым медицинским работникам здесь, в Великобритании, и во всем мире, которые поставили нас на первое место перед своим здоровьем и безопасностью.

Эти парни — настоящие герои, и, хотя мы сейчас на 21-м месяце пандемии, мы никогда не должны забывать, что они сделали — и что они продолжают делать — для вас, меня и всех остальных.

К сожалению, это факт, что некоторые читатели этих слов потеряли кого-то из-за пандемии в прошлом году. Являетесь ли вы членом семьи Ливерпуля, или болельщиком другого клуба, или даже если вы вовсе не футбольный болельщик — вы всегда в наших мыслях и молитвах.

Конечно, сегодня и каждый день мы думаем о семьях и друзьях тех, кто погиб в Хиллсборо, и выживших. Вы являетесь нашим ежедневным источником вдохновения благодаря проявленным вами мужеству, силе и стойкости.

К сожалению, в 2021 году мы потеряли Эндрю Стэнли Девайна, который стал 97-м болельщиком, погибшим в результате Хиллсборо. Как я уже упоминал в то время, когда он скончался, я плохо его знал, но у меня была уникальная привилегия встречаться с ним несколько раз, когда он приезжал в Мелвуд с визитом и на Энфилд на игры. Эндрю определенно произвел на нас неизгладимое впечатление своим невероятным мужеством и борьбой.

Для меня было честью провести с ним какое-то время, и сегодня я на все 100 процентов думаю о нем, его семье и его друзьях.

К сожалению, некоторые другие члены семьи ФК Ливерпуль также покинули нас в прошлом году, и мы думаем о семье и друзьях Яна Сент-Джона, Роджера Ханта, Рэя Кеннеди, Луи Бимпсона, Томми Лейшмана и Фила Чисналла, а также Джерри Марсдена.

У нас, как у группы игроков и сотрудников, тоже были свои личные трудные моменты вдали от футбола. Некоторые из них вы можете знать, другие — не знаете, но в эти тяжелые времена мы показали, насколько мы сплочены.

В жизни всегда так: вместе вы сильнее.

Я вижу это по работе, проделанной через LFC Foundation, Red Neighbors и различные программы, чтобы помочь местному сообществу вокруг Ливерпуля. Я вижу это в невероятной работе, которую проделывают Fans Supporting Foodbanks — вау, мое уважение к тому, что вы делаете! Самое глубокое, какое только может бы быть.

Точно так же я хотел бы сказать несколько слов об Алдер Хэй. К сожалению, второй год подряд мы не могли приехать, но снова смогли попытаться порадовать некоторых малообеспеченных детей с помощью видеозвонков. Я крепко обнимаю и выражаю всю свою любовь пациентам и их семьям, а также персоналу мирового класса, который там работает.

На поле, правда, были периоды в 2021 году, которые были очень сложными по определенным причинам, особенно в первые несколько месяцев года. У нас была более чем внушительная доля длительных травм, и мы боролись за сохранение спортивной формы.

Но я должен сказать еще раз — то, как ребята собрались вместе и провели 10 игр без поражений, чтобы вернуть нас в зону Лиги чемпионов, остается одним из моих самых гордых моментов как менеджера.

В моей памяти запомнилась фотография последнего дня прошлого сезона. Ее сделали после игры, и на Энфилде у нас было 10 000 болельщиков. На нем изображены Нат Филлипс и Рис Уильямс, аплодирующие фанатам перед Копом, оба с синяками и порезами на лицах.

Для меня этот образ лучше всего отражает то, чего достигли эти парни. Мы показали настоящий ливерпульский дух, и, честно говоря, я не могу гордиться ими больше, чем сейчас.

Конечно, в этом сезоне мальчики снова летают по полю и показывают всем, почему я самый счастливый человек в мире, который может называть себя их менеджером. Работать с ними каждый день — одно удовольствие.

То же самое и в отношении персонала учебного центра AXA. На самом деле, приверженность и жертвы, которые они приносят, чтобы сделать все возможное для Ливерпуля, просто замечательны. Все они работают вместе, каждый вносит свой вклад, преследуя одну общую цель: сделать нас лучшими, какими мы можем быть. Я влюблен в это.

Я также хотел бы поблагодарить и выразить признательность многим другим сотрудникам Ливерпуля, которые каждый день так упорно трудятся для этого клуба на разных должностях. Успех команды — это не только то, что происходит в команде, вы тоже вносите в это свой вклад. Спасибо вам от всех нас.

И, наконец, я благодарю наших невероятных сторонников. Возвращение на переполненный Энфилд, без всякого сомнения, является самым ярким событием моего года.

Накануне вечером после игры с Лестером я дал интервью, в котором сказал, как мне нравится быть частью этого невероятного клуба, потому что он особенный, потому что все мы значим друг для друга. На самом деле, я имел в виду другое слово — и, возможно, если бы я был носителем английского языка, я бы сказал это лучше.

Но одна из главных причин, делающих этот клуб таким особенным, таким неповторимым, — это вы. Мы увидели последствия отсутствия вас на Энфилде, на выездных матчах или в еврокубках, и мы это почувствовали. Поверьте, мы все это почувствовали.

Игра в среду вечером была прекрасным примером мощи Энфилда, почему это должно быть место, где каждый противник ненавидит играть. Без вашей поддержки камбэк был бы намного сложнее. Но мы сделали это, и мы сделали это вместе.

Как я упоминал ранее, никто не знает, что нас ждет в ближайшем будущем, но я могу обещать вам, что мы никогда не принимали и никогда не будем принимать забитый Энфилд как должное.

От всего сердца и всем моим игрокам и персоналу — благодарю вас за вашу приверженность, жертву, поддержку, любовь и терпение в течение последних 12 месяцев.

Я очень рад тому, что следующие 12 месяцев пройдут для нас в компании с вами, стоящими за этой группой игроков. Я полностью уверен, что у нас будет много памятных событий и мы добьемся большего успеха вместе.

Каждый день я смотрю этим ребятам в глаза, я вижу их талант и желание тренироваться. Я знаю, что внутри них есть абсолютный огонь, чтобы создать у вас особенные воспоминания.

Хочу закончить с того, с чего начал. Мы живем в исторические времена из-за этой пандемии, и я уверен, что многие из вас, читающие это, находятся в таком же положении, что и я, в том смысле, что события последних почти двух лет абсолютно ясно показали, что действительно важно в жизни.

Недавно я увидел замечательное видео из клуба о молодом человеке по имени Итан, который пожертвовал костный мозг, чтобы спасти жизнь девушке по имени Либби. Действительно, если вы не видели это видео, посмотрите его сейчас. Не стыжусь сказать, что это меня растрогало.

Но я упомянул об этом потому, что он показал, чего мы можем достичь вместе. Как быть рядом с кем-то другим может быть самым важным делом, которое вы когда-либо делали.

Итак, сегодня моя команда говорит для вас следующее: покажите тем, кого вы любите и заботитесь о том, что они значат для вас, наслаждайтесь временем, проведенным с ними, потому что это драгоценно, обратитесь к тем, с кем вы не можете быть лично, используя технологии, которые у нас есть и найдите момент, чтобы вспомнить тех, кто, к сожалению, покинул нас.

Как бы вы ни решили отмечать сегодня, как бы вы ни праздновали, я желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, мира и любви.

С любовью, Юрген