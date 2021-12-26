Англия

Football.ua представляет анонс матча 19-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В одном из матчей 19-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Астон Виллой и Челси, которое пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.

Астон Вилла — Челси

Воскресенье, 19 декабря, 19:30. Вилла Парк, Бирмингем. Главный арбитр — Мартин Аткинсон. Прямая трансляция на Setanta Sports+.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1,69, тогда как потенциальный успех Астон Виллы оценивается показателем 5,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,80.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Траоре, Накамба, Бейли — Вернер, Чилвелл

Под вопросом: Сансон, Эль Гази, Дейвис, Янг — Кристенсен, Зийех, Лофтус-Чик, Лукаку, Хаверц, Хадсон-Одои

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