Англия

Наставник Тоттенхэма считает, что руководство АПЛ совершило ошибку, решив продолжать чемпионат.

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте, матчи команды которого в АПЛ переносились чаще остальных из-за положительных тестов на коронавирус, уверен, что руководство Премьер-лиги должно было приостановить чемпионат.

"Коронавирус в Англии достиг невозможного уровня, я думаю, нужно было остановить чемпионат. Многие тренеры пытались говорить об этом, но я думаю, что все уже было решено.

Когда перед тобой стена, ты можешь спорить, доказывать свою позицию и говорить о том, чего бы ты хотел, но это бесполезно. Все решения уже приняты", — приводит слова Конте журналист Альфредо Педулла.

Напомним, что свой следующий матч Тоттенхэм проведет 26 декабря в 17:00 по киевскому времени. Соперником подопечных Антонио Конте станет Кристал Пэлас.