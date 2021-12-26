Англия

Наставник Манчестер Сити прокомментировал предстоящий матч против Лестера.

В рамках 19-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити на своем поле сразится с Лестером.

Манчестер Сити — Лестер

Накануне противостояния главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола рассказал о готовности своей команды перед игрой на домашней арене.

"Заменить футболистов, которые покинули наш клуб за последние годы, будет достаточно сложно. Компани, Агуэро, Давид Силва, Пабло Сабалета… много важных игроков ушло за это время.

То, что они сделали за время нахождения в коллективе — невероятно, но клубу все равно приходится работать изо дня в день с мыслью о том, что главный тренер или какой-то из ключевых футболистов могут завтра покинуть команду. Нужно быть готовыми ко всему.

Нельзя удерживать каждого футболиста на одном месте по десять нет. Игроки то уходя, то приходят. Это частое явление, но клуб не может позволить себе остановиться, если его покинул один из ключевых футболистов. Нужно продолжать свой путь и стараться принимать правильные решения. Иногда они сработают, иногда — нет.

Я бы хотел бы, чтобы Компани был здесь еще 10 лет, Агуэро еще 10 лет, но у них есть возраст и сопутствующие травмы, поэтому в таком жестком и интенсивном турнире, как АПЛ, они не смогут долго играть.

Можно предвидеть определенные ситуации и тенденции, найти, кем заменить душу коллектива. Кун и Серхио были теми, кого заменить практически невозможно.

Не собираюсь сейчас, в декабре, говорить о том, сколько титулов мы выиграем в этом сезоне. Никто этого не знает. Сейчас мы лидируем в турнирной таблице, но это все равно остается фантастикой, на фоне больших усилий, которые мы приложили в последние годы.

Владение мячом — единственная причина стабильности нашего клуба. Вы создаете моменты с мячом в ногах, вы пропускаете голы из-за мяча в ногах соперников. Мяч — только он влияет на результат.

То, как вы играете в центре поля, стабильность в обороне, продуктивность в передней линии — эти показатели делают игру. Не нужно защищаться или атаковать на 40 метров в глубину. Такую философию мы предлагаем в своем коллективе.

Постоянное развитие имеет решающее значение для успеха Сити", — заключил испанский специалист.

Напомним, что матч Манчестер Сити — Лестер состоится 26 декабря, в 17:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.