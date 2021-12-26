Англия

Защитник Манчестер Сити прокомментировал предстоящий матч против Лестера.

Манчестер Сити в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги будет на своем поле принимать Лестер.

Манчестер Сити — Лестер

Защитник "горожан" Жоау Канселу накануне противостояния на Этихаде рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры.

"Сити сейчас набрал хорошую форму, поэтому является серьезным оппонентом для любого соперника. Важно, чтобы каждый игрок нашей команды в таких условиях показывал на поле максимум из своих возможностей. Перед нами стоит одна задача на сезон — выиграть как можно больше трофеев.

АПЛ, Лига чемпионов УЕФА, Кубок Англии — три турнира, в которых мы намерены дойти до конца. Думаю, что Ливерпуль и Челси не дадут нам чувствовать себя спокойно во время чемпионской гонки. У них совершенно другой стиль футбола, но это лишь подчеркивает их силу.

Думаю, что на данный момент именно эти три клуба, включая наш, являются главными претендентами на трофей.

Очевидно, что, если Фернанду Сантуш (наставник сборной Португалии – ред.) говорит о том, что вы находитесь в топ-форме, но уже собралось достаточно примеров, когда футболисты зазнавались, в результате чего их карьера шла под откос.

Я же, в свою очередь, горд, что на меня обращают внимание на разных уровнях, и продолжаю работать над тем, чтобы в матчах показывать максимум своих возможностей.

Напомним, что матч Манчестер Сити — Лестер состоится 26 декабря, в 17:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.