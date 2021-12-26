Англия

Наставник Арсенала рассказал о своем периоде в академии Барселоны.

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета, который является выпускником каталонской академии Ла Масии рассказал о своем опыте в академии Барселоны.

Кроме того, специалист поделился воспоминаниями о том, что уже в довольно юном возрасте подростки понимают, что такое конкуренция.

"Когда я жил в Ла Масии — это была спальня на 8 человек. Со мной в комнате были Пепе Рейна, Пуйоль, Иньеста, Вальдес.. Тогда я узнал, что такое конкуренция. Каждый хотел быть в стартовом составе, но все могли до него добраться.

Тем не менее, это было в рамках футбола, а в жизни вы должны заботиться друг о друге. Это был очень большой урок для меня.

Мы переживали самые интересные периоды не только нашей карьеры, но и жизни. Многие до сих поря являются моими друзьями. Это неразрывная связь", — приводит слова Артеты The Guardian.

Ранее Артета поделился планами Арсенала на зимнее трансферное окно.