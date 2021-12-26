Англия

Арсенал рассматривает возможность укрепления состава в зимнее трансферное окно.

Главный тренер Арсенала Микель Артета не стал опровергать возможные трансферы клуба в зимнее трансферное окно.

По словам наставника, в этот период времени проблематично кого-либо купить, но при необходимости клуб сделает все возможное для усиления состава.

"Это очень сложно зимой сделать, но если потенциальный новичок будет нам необходим, то мы сделаем все возможное для подписания. Мы всегда ищем возможность усилить состав, поэтому посмотрим, что будет дальше", — приводит слова Артеты Фабрицио Романо.

Напомним, ранее сообщалось об интересе "канониров" к Влаховичу.