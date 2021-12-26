Англия

Правительство страны хочет существенно изменить действующий закон.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель выступила с законопроектом относительно усиления ответственности для лиц, осужденных за насилие, беспорядки, расистские или гомофобные оскорбления.

Вдобавок к уже имеющимся статьям, будет включены преступления на почве ненависти в интернете, а максимальная степень наказания будет заключаться в 10-летнем запрете посещать спортивные мероприятия на территории Англии и Уэльса.

"Расизм в любой форме неприемлем, и слишком долго футбол был омрачен этим постыдным предрассудком. Виновные в расистских оскорблениях в интернете должны быть наказаны ровно также, как и в повседневной жизни. Изменения в законе, которые я выдвигаю, сделают так, чтобы таким людям было запрещено футбольные матчи", — высказалась Патель.

Согласно предложенному законопроекту, распоряжения о запрете на посещение футбольных матчей выдаются, когда кто-то из болельщиков осужден за один из проступков, связанных с проведением поединка.