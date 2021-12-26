Англия

"Стекольщики" слишком поздно опомнились.

В рамках 19-го тура английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм должен на своем поле принимать Кристал Пэлас, однако сам факт проведения данной игры попал под сомнение из-за запроса гостевой команды в адрес руководства чемпионата с просьбой о переносе данной игры.

Однако, как сообщает журналист Daily Mail Сэми Мокбель, организаторы ответили отказом на просьбу "стекольщиков", аргументировав свое решение тем, что заявка о переносе была подана слишком поздно по отношению к стартовому свистку.

В итоге, официальный Twitter-аккаунт Кристал Пэлас разместил публикацию о том, что матч на поле Тоттенхэма пройдет в запланированное время — 26 декабря, в 17:00 по Киеву.

Стоит отметить, что ранее "шпоры" были вынуждены просидеть две недели в карантине из-за вспышки заболеваемости COVID-19 среди игроков основной команды и персонала клуба.