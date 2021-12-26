Англия

"Святые" сумели набрать непростые три очка на Лондон Стэдиум.

В поединке 19-го тура английской Премьер-лиги Саутгемптон отправился в гости к Вест Хэму, который претендует на попадание в еврокубки по итогам текущего сезона.

Команды продемонстрировали результативный футбол, а чаша весов могла в любой момент склониться в пользу как Вест Хэма, так и Саутгемптона.

Несмотря на то, что "молотобойцы" были фаворитами накануне противостояния, непростую победу в конечном итоге одержали подопечные Ральфа Хазенхюттля со счет 3:2.

Вест Хэм — Саутгемптон 2:3

Голы: Антонио, 49, Бенрахма, 65 — Эльюнусси, 8, Уорд-Проуз, 61, Беднарек, 70

Вест Хэм: Фабиански, Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку, Влашич (Антонио, 46), Соучек, Райс, Форнальс (Лансини, 46), Бенрахма (Ярмоленко, 81), Боуэн.

Саутгемптон: Форстер, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Редмонд, Ромеу (Диалло, 90+3), Эльюнусси, Уорд-Проуз, Броя (Адамс, 81), Уолкотт (Армстронг, 89)

Предупреждения: Райс, Доусон, Боуэн, Беднарек - Броя, Уокер-Питер