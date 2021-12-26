Англия

Лестер отыграл три мяча при счете 0:4, но таки проиграли Сити на Этихад. А мог быть героический камбэк.

Манчестер Сити и Лестер встречались на Этихад в центральном матче 19-го тура английской Премьер-лиги.

С первых же минут Манчестер Сити взялся за дело и закрыл Лестер в его же штрафной площади. На 5-й минуте Кевин Де Брюйне открыл счет в матче первым же ударом. Бельгиец получил передачу от Фернандиньо, элегантно обработал мяч в штрафной площади, а после резко развернулся и мощно пробил в дальний угол — 1:0.

На 12-й минуте арбитры таки разглядели фол Тилеманса на Ляпорте в штрафной Лестера после подачи углового, а значит — пенальти. К "точке" подошел Рияд Марез и идеально пробил в верхний угол — 2:0.

После второго пропущенного гости начали активнее отвечать своими атаками. Особенно стоит отметить классный удар Мэдиссона со штрафного и не менее классный сейв от Эдерсона, который вытащил мяч из верхнего угла и перевел его в перекладину.

На 20-й минуте еще один момент имел Айозе Перес, который ворвался в штрафную площадь и целил в дальний угол, но Эдерсон легко справился с этим ударом. А в следующей же атаке Сити забили третий гол. Канселу прострелил от лицевой линии в центр вратарской площади, Шмайхель дотянулся к мячу, но отбил его прямо на ногу Гюндогану, которому оставалось попасть в пустые ворота — 3:0.

На 23-й минуте один гол обязан был отыгрывать Ихеаначо, который получил пас с фланга и пробивал из пределов штрафной площади. Но сделал это крайне слабо — снова Эдерсон легко забрал мяч в руки.

В следующей же атаке Тилеманс "привез" еще один пенальти в свои ворота. На этот раз восьмой номер выставил шлагбаум перед Стерлингом, а тот тут же рухнул на газон. К мячу подошел сам Стерлинг и точно пробил в верхний угол — 4:0 на 25-й минуте.

На 35-й минуте Стерлинг обязан был делать дубль. Зинченко выдал идеальный проникающий пас на Бернарду Силву, а тот в одно касание скинул под удар Рахиму. Англичанин бил в касание с метров 8-9, но Шмайхель продемонстрировал свою реакцию и спас Лестер от пятого гола.

4:0 после первого тайма в пользу Сити, и казалось это все. Сейчас команды выйдут доигрывать во втором тайме. Ага, не тут то было.

На 55-й минуте Лестеру удалась классная контратака. Мэдисссон отобрал мяч в центре поля и разыграл идеальный выпад на пару с Ихеаначо, который вывел "десятку" Лестера один на один с голкипером, а тот с близкого расстояния переиграл Эдерсона.

Спустя четыре минуты Лестер забил второй мяч. На этот раз Ихеаначо вывел Лукмана один на один с Эдерсоном, а тот отправил мяч в сетку — 4:2. Прошло еще четыре минуты и уже сам Ихеаначо забил третий гол для Лестера. Нигериец был первым на подборе после удара от Мэдиссона и сейва Эдерсона — 4:3. Казалось, вот он героический камбэк.

Однако Сити очень быстро вернулся в игру. На 69-й минуте Ляпорт выиграл "воздух" в штрафной Лестера после подачи с угла поля и отправил мяч в сетку. А уже под конец матча Стерлинг забил шестой гол в ворота Лестера. Также после розыгрыша углового — 6:3!

Таким образом, Сити набрал 47 очков и продолжает лидировать в английской Премьер-лиге.

Манчестер Сити — Лестер 6:3