Англия

Специалист рассказал о разгромной победе в АПЛ.

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета прокомментировал победу над Норвичем в рамках АПЛ (5:0).

"В праздничный период нужно продолжать выступать на высоком уровне. Мы довольны результатом, он очень приятный для Арсенала. Мы играли отлично и выглядели целеустремленными во многих моментах. Это важная победа для нас, и я очень доволен. Мы создали очень много хороших моментов и меня это радует".

"Арсенал старается навязывать соперникам свою игру в каждом матче. Сегодняшний поединок стал тому примером. Единство нашего клуба и наших фанатов очень радует.

Обамеянг не был включен в состав на сегодняшний матч. Пока многого рассказать не могу. Мы с руководством будем принимать решения на этот счет от игры к игре", — сказал Артета.

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