Выход Ромелу Лукаку после перерыва перевернул игру Челси в матче с Астон Виллой.
Жоржиньо реализовал два пенальти, фото: Getty Images
26 декабря 2021, 21:30
Отчет о матче появится на нашем сайте немного позже.
Астон Вилла — Челси 1:3
Голы: Джеймс (автогол), 28 — Жоржиньо, 33, 90+1 (оба с пенальти), Лукаку, 56.
Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса, Мингс, Таргетт — Сансон (Эль-Гази, 76), Дуглас Луис, Рэмси — Буэндия (Чуквуемека, 74), Инга (Траоре, 73), Уоткинс.
Челси: Менди — Чалоба (Лукаку, 45), Силва (Кристенсен, 52), Рюдигер — Джеймс, Канте, Жоржиньо, Алонсо — Маунт, Пулишич, Хадсон-Одои.
Предупреждение: Мингс — Алонсо.