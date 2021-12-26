Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 19-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм одержал разгромную победу над Кристал Пэлас.

Команда Антонио Конте отправила в ворота "орлов" три безответных мяча, продлив свою серию без поражений в АПЛ до шести матчей кряду.

Обзор матча:

Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0

Голы: Кейн, 32, Моура, 34, Сон, 74

Тоттенхэм: Льорис, Эмерсон, Дайер, Санчес, Танганга, Регилон, Сон (Хиль, 76), Лукас Моура, Хейбьерг (Ндомбеле, 79), Скипп, Кейн (Бергвейн, 64).

Кристал Пэлас: Батленд, Уорд, Томкинс, Андерсен, Митчелл (Фергюсон, 82), Куяте, Хьюз, Галлахер (Шлупп, 76), Айю, Заа, Эдуар (Матета, 63).

Предупреждения: Заа, Томкинс, Санчес.

Удаление: Заа.