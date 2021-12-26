Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 19-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм принимал на своем поле Саутгемптон и потерпел поражение.

Команды продемонстрировали результативный футбол, однако как бы "молотобойцы" не пытались добыть положительный результат, подопечные Ральфа Хазенхюттля были удачливее в этой встрече.

Обзор матча:

Вест Хэм — Саутгемптон 2:3

Голы: Антонио, 49, Бенрахма, 65 — Эльюнусси, 8, Уорд-Проуз, 61, Беднарек, 70

Вест Хэм: Фабиански, Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку, Влашич (Антонио, 46), Соучек, Райс, Форнальс (Лансини, 46), Бенрахма (Ярмоленко, 81), Боуэн.

Саутгемптон: Форстер, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Редмонд, Ромеу (Диалло, 90+3), Эльюнусси, Уорд-Проуз, Броя (Адамс, 81), Уолкотт (Армстронг, 89)

Предупреждения: Райс, Доусон, Боуэн, Беднарек - Броя, Уокер-Питер