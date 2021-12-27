Англия

Football.ua представляет анонс матча 19-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В одном из матчей 19-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Ньюкаслом и Манчестер Юнайтед, которое пройдет на стадионе Сент-Джеймс Парк.

Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Юнайтед

Понедельник, 27 декабря, 22:00. Сент-Джеймс Парк, Ньюкасл. Главный арбитр — Крейг Поусон. Прямая трансляция на Setanta Sports.

Несмотря на недавнее приобретение Ньюкасла богатыми инвесторами и смену тренерского штаба, положение команды по-прежнему плачевное. "Сороки" на данный момент располагаются на предпоследней строчке в турнирной таблице АПЛ, уступая в количестве набранных очков одному лишь Норвичу.

Очевидно, что более серьезно судить о результатах Ньюкасл Юнайтед можно будет только после того, как руководство проведет зимнюю трансферную кампанию. Нынешний набор футболистов пусть и имеет несколько ярких исполнителей (Сен-Максимен, Уилсон и т.д.), но этого мало для того, чтобы конкурировать на равных с большинством команд Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед станет для Ньюкасла четвертым серьезным соперником подряд. Ранее "сороки" уступили Лестеру, Ливерпулю и Манчестер Сити. Даже с учетом того, что у "красных дьяволов" совсем недавно сменился тренерский штаб, трудно представить потерю их очков в предстоящем противостоянии с явным аутсайдером (хотя с Норвичем у МЮ были заметные проблемы).

Стоит признать, что при Ральфе Рангнике Манчестер Юнайтед пока не выглядит непобедимой силой, а матчи при новом наставнике не отличаются своей фееричной результативностью. Но тут нужно понимать, что команда строится с обороны, а в этом компоненте у манкунианцев были большие проблемы во времена руководства командой Оле-Гуннаром Солскьяером. Сейчас наладить игру в защите — главная задача Рангника, а голы, учитывая уровень имеющихся исполнителей, рано или поздно должны прийти.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Ральфа Рангника. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 1,48, тогда как потенциальный успех Ньюкасла оценивается показателем 7,20. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,50.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Фернандез, Дамметт, Льюис, Хейден — Погба, Варан, Кавани

Под вопросом: Манкильо, Шелви — Мартиаль, Ван-Биссака

Результаты последних очных встреч АПЛ

Текущая форма