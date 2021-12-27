Полузащитник Арсенала поделился мыслями после победного поединка своей команды.
томас партей, getty images
27 декабря 2021, 13:46
В 19-м туре Английской Премьер-Лиги лондонский Арсенал уверенно разгромил Норвич (5:0).
Полузащитник "канониров" Томас Партей поделился мыслями после удачного поединка своей команды.
"Я счастлив играть в этой команде. Вокруг меня очень хорошие талантливые футболисты. У нас несколько удачных игр подряд, поэтому мы должны продолжать в том же духе.
Мы провели очень хороший матч, у нас появляется менталитет победителей", — приводит слова футболиста официальный сайт Арсенала.
Арсенал проведет свой следующий матч против Манчестер Сити, который состоится 1 января 2022 года.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Норвич — Арсенал.