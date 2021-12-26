Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Норвич — Арсенал, getty images
26 декабря 2021, 21:27
В поединке 19-го тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал отправил в гости к Норвичу, где "канониры" одержали разгромную победу.
Подопечные Микеля Артеты отправили в ворота "канареек" пять безответных мячей, тем самым записав в свой актив очередные три очка.
Обзор матча:
Норвич Сити — Арсенал 0:5
Голы: Сака, 6, 67, Тирни, 44, Ляказетт, 84, Смит-Роу, 90+1
Норвич: Ганн, Ааронс, Гибсон, Кабак, Уильямс, Плахета (Цолис, 75), Маклин, Дауэлл (Ле-Мелу, 66), Гилмор, Сарджент (Ида, 72), Пукки.
Арсенал: Рамсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэль, Тирни, Джака, Парти (Эль-Ненни, 75), Эдегор, Сака (Пепе, 78), Ляказетт, Мартинелли (Смит-Роу, 82).
Предупреждения: Плахета - Джака, Парти