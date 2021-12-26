Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 19-го тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал отправил в гости к Норвичу, где "канониры" одержали разгромную победу.

Подопечные Микеля Артеты отправили в ворота "канареек" пять безответных мячей, тем самым записав в свой актив очередные три очка.

Обзор матча:

Норвич Сити — Арсенал 0:5

Голы: Сака, 6, 67, Тирни, 44, Ляказетт, 84, Смит-Роу, 90+1

Норвич: Ганн, Ааронс, Гибсон, Кабак, Уильямс, Плахета (Цолис, 75), Маклин, Дауэлл (Ле-Мелу, 66), Гилмор, Сарджент (Ида, 72), Пукки.

Арсенал: Рамсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэль, Тирни, Джака, Парти (Эль-Ненни, 75), Эдегор, Сака (Пепе, 78), Ляказетт, Мартинелли (Смит-Роу, 82).

Предупреждения: Плахета - Джака, Парти