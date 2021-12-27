Англия

Специалист оценил поединок против "горожан".

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс прокомментировал поражение от Манчестер Сити со счетом 3:6.

Старт матча нам не удался, но мы могли это ожидать. В эпизоде со вторым голом пенальти не было. Это очень расстраивает. Пол Тирни, который сидел на VAR, в последние несколько недель позволял очень жесткие столкновения. Но именно нам от него досталось. Он считает, что это пенальти. Эмирик Лапорт упал сам.

У нас было восемь ударов в первом тайме. С точки зрения статистики все было довольно близко. В перерыве мы поговорили с игроками, и решили, что можем ли подобраться к ним поближе. Самым важным фактором было не терять физическую и моральную устойчивость. И они не утратили ее.

Все шло против нас, но игроки не сдались. При счете 4:3 мы ошиблись при стандарте. У нас было два отличных момента при счете 5:3. Вторая половина матча была очень обнадеживающей, и мы не рады поражению", — сказал наставник Лестера.

Видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Лестер можно смотреть на Football.ua.