Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 19-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити одержал крупную победу над Лестером в результативном поединке.

Несмотря на то, что подопечные Брендана Роджерса практически вернулись в игру, отыграв три мяча отставания буквально за десять минут во втором тайме, "горожане" все-таки сохранили победный для себя результат.

Обзор матча:

Манчестер Сити — Лестер 6:3

Голы: Де Брюйне, 5, Марез (пен), 14, Гюндоган, 21, Стерлинг (пен), 25, 87, Ляпорт, 69 — Мэдиссон, 55, Лукман, 59, Ихеаначо, 65.