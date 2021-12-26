Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Манчестер Сити — Лестер, getty images
26 декабря 2021, 20:59
В поединке 19-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити одержал крупную победу над Лестером в результативном поединке.
Несмотря на то, что подопечные Брендана Роджерса практически вернулись в игру, отыграв три мяча отставания буквально за десять минут во втором тайме, "горожане" все-таки сохранили победный для себя результат.
Обзор матча:
Манчестер Сити — Лестер 6:3
Голы: Де Брюйне, 5, Марез (пен), 14, Гюндоган, 21, Стерлинг (пен), 25, 87, Ляпорт, 69 — Мэдиссон, 55, Лукман, 59, Ихеаначо, 65.
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Диас, Лапорт, Зинченко — Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне (Фоден, 71) — Силва, Стерлинг, Марез.
Лестер: Шмайхель — Олбрайтон, Вестергор, Амарти, Томас — Дьюсбери-Холл, Тилеманс (Чаудхери, 71), Мадиссон — Айозе Перес (Кастань, 45), Ихеаначо, Лукман.
Предупреждение: Фернандиньо — Мэдиссон, Вестергор.