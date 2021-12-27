Англия

Менеджер не видит своего подопечного в лондонском клубе.

Лондонский Арсенал упорно работает над тем, чтобы подписать нападающего Фиорентины и сборной Сербии Душана Влаховича

Однако, как сообщает журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио, его агент продолжает игнорировать боссов лондонского клуба, так как считают, что футболист должен выступать за более статусный клуб.

"Агенты Душана даже не хотят говорить с Арсеналом. Они считают, что Арсенал – не лучший вариант для него и его карьеры. По их мнению Тоттенхэм, Ман Сити или Ман Юнайтед подходят Душану больше.

Из Италии варианты также есть. Ювентус хотел бы подписать его, но будет очень сложно, так как его агенты просят очень много денег.

Клубам Серии А и, в частности, Ювентусу будет очень сложно побороться за него летом", — заявил Ди Марцио в интервью Wett Freunde.

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