Англия

Третий матч подряд на Сент-Джеймс-Парк завершился для "Красных дьяволов" без победы.

В нормальном размеренном течении жизни матч между Ньюкаслом и Манчестер Юнайтед на стадионе Сент-Джеймс-Парк должен был закрывать программу 19-го тура английской Премьер-лиги, однако мы сейчас живем в такое время, что планировать даже на несколько дней вперед является такой себе идеей. Сразу три матча последнего футбольного английского уик-энда в этом году были перенесены из COVID-19, поэтому отчетная встреча стала лишь его логическим продолжением.

Вступление Эдди Хау в должность главного тренера "сорок" взрывного эффекта не возымело — команда предыдущие три матча проиграла с разницей мячей 1:11, но и играла при этом не абы против кого, а против Лестера, Ливерпуля и Манчестер Сити. Никто не знает, чем завершится инвесторская кампания в рамках проекта "черно-белых", однако на данный момент они вынуждены ехать на уже отработанном ресурсе, но хотя бы со свежими идеями своего нового наставника.

Манчестер Юнайтед также был вынужден сменить главного тренера по ходу сезона из-за негативных результатов выступлений. При этом, в контексте "Красных дьяволов" мы говорили исключительно об ошибках в рамках верхней половины турнирной таблицы, а не как у их соперников в зоне аутсайдеров. Под руководством Ральфа Рангника Юнайтед продолжил череду беспроигрышных матчей, начатую еще Майклом Карриком, однако минимальные победы над Кристал Пэлас и Норвичем скорее просто грели душу болельщикам в плане набранного количества баллов, но никак не считались выдающимися достижениями.

Что уж тут говорить, когда Манчестер и с самого старта отчетной игры начал уступать в счете. Ньюкасл решил начать с позиции взвешенной силы, а оборона гостей в эпизоде на седьмой минуте в очередной раз предоставила повод поговорить о ее надежности. Где-то на верховом мяче не до конца сыграл Варан, где-то Далот и Магуайр не сумели встретить Сен-Максимена у своей штрафной, а в итоге — прицельный удар в правый угол, на который де Хеа даже не реагировал прыжком. Француз и в дальнейшем продолжал накручивать соперников, но если не он, то кто вообще?

Коллектив Рангника провел первый тайм в плане атаки достаточно беззубым образом. Манчестеру не хватало напористости при прессинге на чужой половине, а позиционные попытки розыгрыша не были наполнены акцентами на чужие ворота. Как итог, лишь полумомент Гринвуда и Роналду под самый перерыв, когда на них к воротам забросил со штрафного Фернандеш, но Дубравка все равно оказался первым на мяче. Если бы не травма Уилсона примерно в этот же отрезок игрового времени, то первый тайм для "сорок" получился бы предельно успешным, а так Хау пришлось начинать перестраивать команду еще до перерыва.

Рангник перерыв провел за раздумьями по поводу усиления атаки собственных подопечных, ради чего бросил в бой Кавани и Санчо. Сходу это результата не дало, так как Сен-Максимен должен был закрывать этот матч еще на второй минуте второго тайма, но слишком слабо пробил из пределов вратарской, после прострела с правого фланга от Крафта. Юнайтед прошел на грани провала, и только на фоне этого отскока начал хоть что-то пытаться показывать на чужой половине. Был дальний удар Рашфорда, с которым не без проблем справился Дубравка, однако этот эпизод был скорее редкой удачей "красных дьяволов", так как затем де Хеа пришлось отражать удары Фрейзера и Сен-Максимена, поэтому для гостей запахло жаренным.

Однако, Кавани не просто так появился на поле после перерыва, а когда защитники позволяют ему получать прострелы с флангов в гордом одиночестве в центре штрафной, то быть беде для их голкипера. На 71-й минуте Бруну таки удалось развернуть атаку передачей на правый фланг на Далота, который затем нашел форварда передачей низом, и со второй попытки Эдинсон затолкал мяч в сетку.

Юнайтед нужны были три очка в этой игре ровно настолько же, насколько и соперникам, но гости за ними так и не пошли. Более того, команда Рангника под конец основного времени рисковала получить в свои ворота еще один мяч, но в разительной атаке с попытками завершения о Мерфи и Альмирона удары приходились то в штангу, то де Хеа откровенно спасал свою команду. В итоге, "сороки" скорее могут остаться недовольными результатом по такой-то игре.

В следующем туре Ньюкасл сыграет в гостях против Эвертона, а Манчестер Юнайтед завершит год домашней игрой против Бернли.Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 1:1Сен-Максимен, 7 — Кавани, 71Дубравка — Манкильо, Шер, Лассельс, Крафт — Фрейзер (Альмирон, 74), Шелви, Лонгстафф, Сен-Максимен (Гейл, 83) — Уилсон (Мерфи, 45+6), Жоэлинтон.Де Хеа — Далот, Варан, Магуайр, Алекс Теллес — Мактоминей (Матич, 78), Фред (Санчо, 46) — Гринвуд (Кавани, 46), Фернандеш — Роналду, Рашфорд.Предупреждения: Крафт, Жоэлинтон, Манкильо — Роналду, Фернандеш, Магуайр