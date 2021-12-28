Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют вашему вниманию анонс матча Премьер-лиги, в котором Ливерпуль сыграет против Лестера.

В рамках 20 тура английской Премьер-лиги Ливерпуль в гостях сыграет против Лестера.

Вторник, 28 декабря, 22:00. Кинг Пауэр Стедиум (Лестер). Судья матча — Андре Марринер. Трансляция на Setanta Sports.

Всего шесть дней назад Лестер встречался с Ливерпулем в рамках Кубка Лиги и уступил в серии пенальти. Это был очень хороший матч для команды Роджерса, и для победы попросту не хватило сил. Однако после Ливерпуля Лестер играл против еще одного грозного соперника — Манчестер Сити, и также уступил — 6:3. Два разных тайма выдали "лисы". Если первая половина матча завершилась со счетом 4:0, то во втором тайме команда сумела отыграть три мяча, а после еще дважды пропустила. После Брендан Роджерс признавался, что мотивации его подопечным хватает, но силы в определенный момент кончаются. Кадровые потери дают о себе знать, ведь в лазарете хозяев аж девять футболистов. И некоторые из них — игроки основного состава.

Ливерпуль, в отличии от Лестера, после кубковой игры не играл в АПЛ. Команда Юргена Клоппа имела время восстановиться и подойти ко второму подряд матчу против команда из Восточного Мидленда в полной боевой готовности. Порадовала тренерский штаб и новость о том, что многие футболисты, которые не так давно сдали положительные тесты на COVID-19, уже тренируются в общей группе и смогут принять участие в предстоящем противостоянии. Глядя на обстоятельства, смеем предположить, что Ливерпуль будет играть первым номером, а Лестер предпочтет защищаться и ловить "красных" на контратаках. А "красным" очень нужна победа, так как отрыв от Манчестер Сити уже составляет шесть очков. А как мы знаем, шестиочковое преимущество в АПЛ имеет вес. Это доказали прошлые сезоны, когда, например, Ливерпуль становился последний раз чемпионом.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Фофана, Барнс, Бертранд, Уорд, Дака, Джастин, Эванс, Перейра, Союнчу — Адриан, Эллиот, Робертсон, Филлипс.

Под вопросом: Ориги.

Интересные факты:

- Лестер забивал в каждом выездном матче в текущем сезоне АПЛ, в отличии от домашних игр.

- Серия без поражений Ливерпуля в АПЛ длится уже семь поединков (6 побед, 1 ничья).

- В последних четырех очных поединках между Лестером и Ливерпулем трижды побеждали "красные", и однажды — "лисы".

- Последний раз матч между Лестером и Ливерпулем в АПЛ заканчивался вничью в 2019 году.