Англия

Наставник Лестера крайне недоволен регулярностью поединков с участием его команды.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс крайне негативно относится к праздничному календарю Английской Премьер-Лиги, согласно которому его команде предстоит сыграть два матча в течении 48 часов.

Специалист считает, что такой график негативно сказывается на здоровье футболистов.

"Это нелепый график. Футболисты не всегда успевают восстановиться за 72 часа, а то, что нам сегодня играть против Ливерпуля спустя 48 часов от игры с Манчестер Сити — это просто смешно.

На фоне этого мы вынуждены вносить коррективы в наши тренировки. В эти дни не будет физических нагрузок для футболистов, только восстановительная работа", — приводит слова Роджерса ESPN.

Напомним, поединок Лестер — Ливерпуль состоится в 22:00 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступно текстовая онлайн-трансляция поединка.