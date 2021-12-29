Англия

Football.ua представляет анонс матча 20-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В одном из матчей 20-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Челси и Брайтоном, которое пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.

Челси — Брайтон

Среда, 29 декабря, 21:30. Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр — Майк Дин. Прямая трансляция на Setanta Sports.

Несмотря на последнюю победу над Астон Виллой, нынешняя форма Челси оставляет желать лучшего. Систематическими осечками команды Томаса Тухеля успешно воспользовались Манчестер Сити и Ливерпуля, которые ныне опережают "пенсионеров" в турнирной таблице АПЛ.

Несомненно, главной причиной такого спада Челси можно назвать кадровые проблемы в атакующей линии. Уже какой матч подряд на острие атаки выходит вингер Кристиан Пулишич, а результат команде, грубо говоря, делает центральный полузащитник Жоржиньо, которому пока безошибочно удается реализовывать свои одиннадцатиметровые удары. Возвращаясь к прошлой встрече "синих" с Астон Виллой, нельзя не отметить и гол Ромелу Лукаку. Бельгиец сейчас набирает форму, но рассчитывать на него всего 90 минут, наверное, пока не стоит.

Что касается Брайтона, то в прошлом туре подопечные Грэма Поттера обыграли Брентфорд, тем самым прервав свою серию без побед в АПЛ, которая продлилась 11 поединков кряду. Однако нельзя забывать, что в 11 этих матчах "чайки" проиграли лишь трижды, а остальные матчи им удалось свести к ничейным результатам.

Сейчас Брайтон замыкает первую десятку в турнирной таблице, но потенциал команды куда более высок. Грэм Поттер построил в стане "чаек" симпатичную комбинационную игру, и порой его подопечным не хватает только класса исполнителей. Очевидно, что к предстоящему матчу против Челси игроки Брайтона подойдут в статусе аутсайдеров, но вряд ли они станут легкой прогулкой для действующего обладателя трофея Лиги чемпионов.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1,42, тогда как потенциальный успех Брайтона оценивается показателем 9,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,60.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Тиаго Силва, Канте, Чилвелл, Вернер — Сармиенто, Данк, Даффи

Под вопросом: Хаверц, Лофтус-Чик — Велтман, Троссард

Результаты последних очных встреч АПЛ

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